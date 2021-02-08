У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі

У месенджерах Telegram та WhatsApp ввечері 8 лютого стався масштабний збій. На роботу месенджерів скаржаться переважно мешканці країн Європи та Росії.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

За даними сервісу, переважна більшість, а саме 81%, користувачів месенджера Telegram поскаржилися на проблеми з підключенням, ще 18% повідомили про проблему з відправкою повідомлень.

Проблеми в роботі месенджера виникають в Україні, Білорусі, Франції, Австрії, Росії та ще деяких країнах Європи. Найбільше скаржаться користувачі з Москви.

У користувачів месенджера WhatsApp також виникають проблеми з підключенням. Не можуть під'єднатися до сервера 86% користувачів. Ще 18% користувачів WhatsApp поскаржилися на складнощі під час авторизації.

На проблеми з WhatsApp скаржаться в країнах Центральної Європи, також збій у месенджері спостерігається в Росії, Іспанії, Італії та Португалії.

Нагадаємо, наприкінці січня глобальний збій стався в роботі соцмереж Facebook та Instagram. Користувачі не могли завантажити стрічку новин та авторизуватися.

Крім того, у грудні в роботі сервісів Google стався серйозний збій. Про проблеми в роботі Youtube і Gmail повідомляли у всьому світі. За матеріалами РБК-Україна.