У Твіттері створили офіційний акаунт Байдена

Команда обраного президента США Джо Байдена створила його офіційний акаунт у Твіттері - @PresElectBiden, який після його інавгурації перетвориться на офіційний акаунт президента США @POTUS (President of the United States).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у першому твіті цього акаунту.

Адміністрація соцмережі не дозволила Байдену транзит підписників з уже наявного облікового запису @POTUS, який належить чинному президенту США Дональду Трампу.

Після інавгурації Байдена 20 січня акаунт Трампа буде заархівовано як @POTUS45, як це було раніше з акаунтом експрезидента Барака Обами, а обліковий запис @PresElectBiden перейменують у @POTUS.

Новий акаунт обраного президента @PresElectBiden вже набрав понад 832 тисячі підписників.

Як повідомляв Укрінформ, після інавгурації команда обраного президента США Джо Байдена отримає в розпорядження п'ять урядових акаунтів у Твітері, серед яких @WhiteHouse, @POTUS, @VP, @FLOTUS та @PressSec.

Крім того, буде вперше створено обліковий запис @SecondGentleman (Другий джентльмен) - для чоловіка обраного віцепрезидента США Камали Гарріс, Дугласа Емхоффа.