Украинцы в 2021 году на YouTube больше всего смотрели расследование о дворце для Путина и клип LOBODA "Родной"

В рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине, вошли расследование про дворец Путина в Краснодарском крае, а также клип на песню "Родной" от украинской певицы Светланы Лободы (LOBODA).

Как отмечается в сообщении "Google Украина", среди авторских видео в 2021 году украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.

Лидером по числу просмотров в Украине стало расследование российского оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Топ-10 самых популярных авторских видео в Украине в 2021 году Дворец для Путина. История самой большой взятки Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA. Также среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".

Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине LOBODA - Родной (Премьера клипа, 2021) Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021 Minelli - Rampampam | Official Video MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021] NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021) Max Barskih & Zivert - Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА Artik & Asti - Истеричка (Official Video) Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021 Wellboy - Гуси.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.