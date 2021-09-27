Україну віднесли до списку країн з "частково вільних інтернетом"

Україна потрапила до списку держав з "частково вільним інтернетом", свідчать дані Міжнародної правозахисної організації Freedom House щодо інтернет-свободу в 48 країнах світу.

Зазначається, що в Україні існують випадки блокування сторінок в соціальних мережах, а також - різного роду контенту, зокрема, політичного та соціального.

Організація також помітила боротьбу з анонімністю в інтернеті в Україні та запровадження законодавчих ініціатив, спрямованих на накладання цензури на контент в інтернеті.

Мова також йде про затримання та фізичні напади на блогерів, хакерські атаки на критиків влади та правозахисні організації.

Україна набрала 62 бали із 100 можливих за показниками свободи в інтернеті. Отримали подібні з Україною результати такі країни як Ангола, Еквадор, Туніс.

Найкращі показники свободи в інтернеті має Ісландіїя (96 балів), Естонія (94 бали), Канада та Коста-Рика (по 87 балів). Серед країн пострадянського простору найкращий показник має Грузія (78 балів), яка перевищила в рейтингу США, Японію та Італію.

Найгірші показники інтернет-свободи має Китай, Іран, М'янма, Куба.

Раніше Freedom House оцінила рівень свободи в Україні на 60 балів зі 100 можливих, визначивши статус української держави "частково вільна". За матеріалами ZN.UA