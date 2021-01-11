"Укрзалізниця" запускає чат-боти з функцією продажу квитків у Viber і Telegram

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) працює над запуском власного чат-бота з функцією продажу квитків у месенджерах Viber і Telegram.

Згідно з анонсом компанії, оприлюдненим у понеділок, власний чат-бот УЗ запускається у співпраці з платіжною системою Visa і технологічним партнером - компанією Middleware Inc. (США) на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.

"Укрзалізниця" також анонсувала пресконференцію щодо запуску зазначених чат-ботів на вівторок, 12 січня 2021 року.

Раніше у месенджерах Telegram, Viber і Facebook Messenger у вигляді чат- бота працював український сервіс пошуку квитків RailwayBot. У 2019 році через RailwayBot купили 50 тис. квитків (на $600 тис.) За матеріалами Інтерфакс-Україна.