В мережу могли злити базу даних на понад 50 млн записів про українців - Офіс омбудсмена

Офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини виявив в мережі злив бази даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані.

Про це 13 вересня повідомила пресслужба Офісу омбудсмена.

"Працівниками департаменту у сфері захисту персональних даних секретаріату уповноваженого... на одному із вебсайтів у мережі інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири", - йдеться у повідомленні.

За розміщеною на зазначеному вебсайті інформацією, в базі може міститись майже 53 мільйони записів.

Додається, що Офіс омбудсмена направив лист "щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вжиття відповідних заходів реагування" до Нацполіції.

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