В Офісі генпрокурора заперечують тиск Венедіктової на журналістів Kyiv Post

В офісі генпрокурора заперечують тиск на журналістів видання Kyiv Post. Про це відомство заявило 15 листопада в коментарі "Українським новинам".

В офісі зазначили, що пріоритетом генпрокурорки Ірини Венедіктової є "захист засобів масової інформації від будь-якого тиску та перешкоджання журналістській діяльності".

"Для цього нещодавно було підписано меморандум із медійними та правозахисними організаціями і при Офісі генпрокурора та обласних прокуратурах створено спеціальні платформи, а також визначено осіб, відповідальних за оперативну реакцію на факти незаконного перешкоджання роботі медіа", - ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що в разі тиску журналісти можуть звертатися до заступника начальника департаменту нагляду за дотриманням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Олега Пелепюка.

Офіс генпрокурора заявив, що протягом 10 місяців цього року зареєстровано 213 правопорушень проти журналістів. Також від початку 2021 року повідомлено про підозру у скоєнні 37 таких кримінальних правопорушень (за весь 2020 рік - 25). До суду передали обвинувальні акти щодо 36 кримінальних правопорушень (за весь 2020-й - по 25). Наразі розслідують 280 таких кримінальних правопорушень.

Колишня журналістка Kyiv Post Анна Миронюк заявила 15 листопада, що на видання чинили тиск Венедіктова та депутати від "Слуги народу". Вона зазначила, що в листопаді 2020 року Kyiv Post опублікувало критичний матеріал про Венедіктову, після якого генпрокурорка викликала до себе в кабінет головного редактора видання Браяна Боннера.

Англомовну газету Kyiv Post заснували 1995 року, перший власник - американець Джед Санден - 2009-го продав видання британсько-українському бізнесмену Мохаммаду Захуру. Той, відповідно, 2018 року продав газету Аднану Ківану - одеському бізнесмену сирійського походження та одному з найбільших забудовників в Україні.

Ківан 8 листопада 2021 року заявив, що газету буде переформатовано. На час перезапуску роботу видання зупинять приблизно на місяць, сказав він. На сайті видання ішлося, що газету закривають "негайно" та "на короткий час".

Колектив Kyiv Post заявив, що закриття видання та звільнення редакції - розплата власника за спробу журналістів зберегти незалежність Kyiv Post. За даними головної редакторки видання "Українська правда" Севгіль Мусаєвої, проблеми в редакції почалися кілька тижнів тому і нібито пов'язані з тиском на Ківана з боку Офісу президента. Ківан заперечує тиск із боку Офісу президента.

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Україна ризикує втратити Kyiv Post "із наслідками". Посольство США в Україні висловило сподівання, що Kyiv Post знайде спосіб і далі працювати.

11 листопада стало відомо, що генеральним директором Kyiv Post став Люк Шеньє - громадянин Канади, який понад 25 років є резидентом України. Того самого дня колишні співробітники Kyiv Post оголосили, що мають намір займатися новим виданням.

15 листопада колишні журналісти газети повідомили про створення нового ЗМІ. За матеріалами "Гордон".