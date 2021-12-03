В окупованому Криму громадянські журналісти взяли на себе місію професійних медіа

Російська влада знищила роботу українських професійних медіа в Криму, які могли б висвітлювати реальний стан справ на тимчасово окупованому півострові, тому звичайні люди взяли на себе функції журналістів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час вебінару "Громадянські журналісти важливі! Несвобода слова в Криму" розповіла журналістка і правозахисниця Лутфіє Зудієва під час прямого включення з Криму.

"На тлі репресивних дій з'явились ми, оскільки відчували вакуум інформації і, більше того, багато з тих, хто сьогодні піддається репресіям, ізольований і ув'язнений - це наші колеги, друзі, родичі, і ми багато часу проводили під судами як слухачі. Ми розуміли, що повинні знайти спосіб як допомогти цим людям, як висвітлити їх історії", - розповіла Зудієва.

Вона зазначила, що робота наразі організована за кількома напрямками. Насамперед, це стріми, які дають можливість усім бути причетним до події. Завдяки стрімам новини не викривляються, не монтуються, кожна людина зможе зробити висновки щодо дотримання прав людей у Криму, відзначила Зудієва, додавши, що стріми дають можливість для професійної роботи журналістів, які перебувають на материковій Україні чи в інших країнах світу.

Другий напрямок - інтерв'ю з людьми, які постраждали від репресій, та з сім'ями політичних в'язнів.

"Після кожної події, коли відбуваються обшуки, ми намагаємось оперативно виїхати на місце, поспілкуватись із сім'ями, записати відеоінтерв'ю або текст. Так чи інакше, ми документуємо та збираємо відомості про те, що відбувалось із людьми під час обшуку", - розповіла активістка.

Третім напрямком є текстові трансляції судових засідань, які допомагають журналістам та правозахисникам відслідковувати, що відбувається безпосередньо в залі суду.

Складною роботою для активістів, за словами Зудієвої, стало набуття журналістських навичок, вмінь подавати все, що відбувається, у форматі новини. Допомогу в цьому надавали професійні журналісти, які приїжджали в Крим та навчали громадських активістів.

Своєю чергою перший секретар НСЖУ Ліна Кущ під час вебінару зачитала слова підтримки на адресу громадянських журналістів у Криму та відзначила, що люди, які не мали навичок у сфері журналістики, професійно виросли протягом року та навчились подавати новини, виходячи з потреб аудиторії та українських медіа.

"Російська влада в Криму починає висмикувати із лав громадянських журналістів саме тих, хто є лідерами, хто навчає інших, хто веде за собою інших, і це велика проблема", - зазначила Кущ.

Вона звернулась до тих, хто перебуває на передовій інформаційного фронту в Криму, та запевнила, що Національна спілка журналістів України і вся журналістська спільнота підтримує громадянських журналістів у Криму.

"Ми готові долучатися для того, щоб навчати наших колег кримсько-татарських громадянських журналістів секретам професії, практичним інструментам для того, щоб це полегшувало роботу, і це якнайкраще задовольняло потреби міжнародної і української аудиторії у правдивому слові про те, що відбувається сьогодні в окупованому Криму", - зазначила Кущ.

У Національній спілці журналістів України відбувся вебінар "Громадянські журналісти важливі! Несвобода слова в Криму", де учасники обговорили нове явище - громадянську журналістику та її роль у збереженні свободи слова в окупованому Криму.