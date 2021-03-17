В Росси продолжается война Роскомнадзора с Твиттером

В апреле Роскомнадзор заблокирует Twitter. Это пока ещё домысел, но тенденция очевидна: сначала ведомство замедляет сервис и требует удалить "запрещённую в России информацию".

Тогда же ведомство заявило, что сервис может быть заблокирован, если требования закона не будут удовлетворены:

В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены.