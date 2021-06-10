В Україні заборонили трансляцію телеканалу "Беларусь 24"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила вилучити з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, телеканал "Беларусь 24".

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

"Ретрансляцію в Україні телеканалу "Беларусь 24" було дозволено рішенням Національної ради від 23 липня 2015 року No 1147. Підставою для вилучення телеканалу із переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Нацрада тривалий час відстежує діяльність цього інформаційного ресурсу.

"Певний час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, оскільки це міжнародна версія, очевидно, вони на це зважали. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення", - заявив член Нацради Максим Онопрієнко.

Зокрема, під час моніторингу програмного наповнення телеканалу "Беларусь 24" у період із 19 по 22 травня 2021 року було виявлено трансляцію передач "Понять и обезвредить" за участю Олега Газманова; "Последний день" за участю ведучого Бориса Щербакова та "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам - 50. Выпуск 1" за участю Ольги Кормухіної. Троє цих артистів внесені до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Окрім того, в ефірі телеканалу "Беларусь 24" зафіксовано трансляцію передачі "Панорама". У сюжеті за 21 травня під назвою "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" лунали зневажливі висловлювання на адресу батальйону "Донбас", який у складі Національної гвардії захищає територіальну цілісність України від російської військової агресії (військове формування було названо "каральним батальйоном").

А в сюжеті за 22 травня під назвою "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом" поширювалася недостовірна інформація, наголошує регулятор. Зокрема, лунали звинувачення щодо нібито відмови в Україні на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій "національна меншина" та "корінний народ".

"Такий контент містить елементи розпалювання національної ворожнечі і вочевидь має ознаки порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"", - заявляє Нацрада.

Як зазначається, оскільки станом на 6 червня 2021 року Республіка Білорусь не є підписантом Європейської конвенції про транскордонне мовлення і ретрансляція телепрограми "Беларусь 24" з території Республіки Білорусь здійснювалася відповідно до рішення Національної ради, то у разі ігнорування вимог Конвенції та українського законодавства регулятор має право вжити заходів щодо запобігання або припинення таких порушень. Таким чином, Нацрада ухвалила рішення про вилучення телеканалу "Беларусь 24" із переліку дозволених для ретрансляції.