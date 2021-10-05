Вчорашній збій Facebook став одним із наймасштабніших в історії

Внаслідок збою постраждали мільярди людей, і йдеться не лише про безпосередніх користувачів Facebook.

Глобальний збій в роботі Facebook, який відбувся у понеділок, 4 жовтня, став одним із наймасштабніших за тривалістю та кількістю скарг.

Про це повідомив сервіс з відстеження роботи інтернет-ресурсів Downdetector.

"Глобальне відключення Facebook зараз є одним з найбільших для Downdetector з точки зору загальної кількості скарг (понад 14 мільйонів) і тривалості. Це надзвичайно вражаюча подія", - заявив технічний директор Ookla Люк Дерікс.

За його словами, внаслідок збою Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger постраждали мільярди людей, а масштаби впливу "вийшли далеко за межі безпосередніх користувачів цих послуг".

Дерікс вказує на те, що Facebook є однією з найбільших рекламних мереж, яку використовують веб-сайти і мобільні додатки з усього світу. Соцмережа також забезпечує можливість автентифікації (входу) для користувачів багатьох застосунків.

За даними сервісу, найбільше скарг на збій надійшло зі США (понад 1,7 мільйона) і Німеччини (1,3 мільйона). За ними йдуть Нідерланди (915 тисяч звернень), Велика Британія (789 тисяч звернень) та Італія (400 тисяч звернень).

Нагадаємо, що соціальні мережі Facebook та Instagram, а також месенджер WhatsApp у ніч проти вівторка, 5 жовтня, почали відновлювати роботу.

Збій тривав близько семи годин. Це найтриваліший період простою для Facebook від 2008 року, коли через помилку соцмережу відключили приблизно на день, через що постраждали близько 80 мільйонів користувачів.

Через падіння акцій Facebook просів на 5%, а Марк Цукерберг збіднів на 6 мільярдів 600 мільйонів доларів.

Раніше служба підтримки Twitter повідомила про усунення проблем у роботі соцмережі, викликаних навантаженням від користувачів.

Як повідомлялося, увечері 4 жовтня у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів. Наймасштабніші проблеми виникли на платформі Facebook. Також йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram. Пізніше користувачі почали масово скаржитися на роботу у Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat. За матеріалами ТСН.ua