Ведучий "Zik" розповів про ситуацію на телеканалі після блокування

Ведучий телеканалу "Zik" Ростислав Сухачов заявив, що у каналу є план протидії того, що відбувається зі свободою слова в Україні та додав, що настрій у журналістів "бойовий".

Про це він повідомив у прямому ефірі на телеканалі НАШ.

"Настрій на каналі бойовий. У нас потужний холдинг, у на три канали, вони дуже рейтингові серед українських інформаційних телеканалів. Вони посідали чинне місце і це сухі цифри. Ми один з одним змагалися, зараз ми працюємо в режимі трансляцій YouTube, ведемо свій постійний марафон трьох каналів", - розповів ведучий.

За його словами, він не думав, що у 2021 році може виникнути така ситуація.

На питання, які плани у каналу, якщо закриють сторінки телеканалів на YouTube, Сухачов відповів: "Є план протидії того, що відбувається. Зараз постійно приходить нова інформація і нові ініціативи влади. Спочатку вони просто вирубили три канали сподіваються, що YouTube-платформа так саме це повторить. Ми сподіваємося, що YouTube цього не зробить, бо у них є своя політика", - додав ведучий.