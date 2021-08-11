Видавництва, які випускають не менше 50% книжок українською, мають право на пільги

Відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" вітчизняні видавництва та підприємства, що випускають та розповсюджують не менш як 50% книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), мають право отримати в оренду державне та комунальне майно без проведення аукціону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкотелерадіо.

"Ця пільга надається на підставі довідки, яку суб'єкти видавничої діяльності отримують в Держкомтелерадіо. Ще донедавна довідки видавилися у паперовому вигляді. Для спрощення та доступності надання цієї адміністративної послуги наказом Держкомтелерадіо від 05.08.2021 No 356 було затверджено нову форму довідки про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, яка відтепер буде видаватися на бланку Держкомтелерадіо з накладанням електронного підпису керівництва. За наявності електронного підпису, видавці можуть надсилати заяви на отримання довідки також електронною поштою", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до заяви видавництва та підприємства книгорозповсюдження додають копію свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, а підприємства книгорозповсюдження - завірені підписом керівника відомості про наявність у продажу на момент подання заяви не менше як 50% книжкової продукції державною мовою.

Повідомляється, що довідка видається в електронній формі безкоштовно протягом 15 днів з дня надходження заяви від заявника та діє 12 місяців.