Які норми мовного закону запрацюють із 16 липня

До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови не надходило жодних скарг щодо норм мовного закону, які будуть імплементовані 16 липня.

Про це у коментарі Укрінформу сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"На нашу адресу якихось скарг по майбутніх статтях, які будуть імплементовані, не надходило, але ми відчуваємо велику підтримку у тому, що такі норми у сфері культури повинні працювати. Вони стосуються повсякденної, професійної, любительської діяльності громадян України, які зараз, наприклад, перебувають на відпочинку, відвідуючи інші куточки України чи здійснюючи туристичну діяльність або відвідуючи музеї, і хотіли б, щоб їх обслуговували українською. Те саме стосується і телебачення. В умовах пандемії величезна кількість громадян України змушена була перебувати вдома, і тому, звичайно, вони неодноразово говорили і свідчили те, що їх права могли б бути ...забезпечені, якби частка фільмів і телевізійних серіалів була би в більшій мірі українською мовою. Будемо сподіватися, що з 16 липня так воно і буде визначено законом", - сказав Кремінь.

Він нагадав, що з 16 липня всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, видовищні заходи мають відбуватися державною мовою; комунальні та державні театри повинні забезпечити показ своїх вистав українською мовою, а за потреби супроводжувати такі вистави перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб. Крім того, з 16 липня мовою музейної справи, музейних виставок має бути українська мова. За словами Кременя, можливе дублювання в галереях, музеях та виставках іншою мовою, але на умовах пріоритетності представлення інформації державною мовою.

Також з 16 липня обов'язковим є обслуговування туристів та проведення екскурсій державною мовою. Іншою мовою може здійснюватися туристичне чи екскурсійне обслуговування лише іноземців та осіб без громадянства.

Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

"І кожен з таких фільмів або телевізійних серіалів повинні мати звукову доріжку українською мовою. Демонстрування іноземних фільмів з субтитрами дозволяється в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10%. Або якщо така трансляція буде мовою оригіналу з субтитрами, то про це глядачам мають повідомити завчасно" - сказав Кремінь.

Уповноважений наголосив, що з 16 липня має стати більше книжок українською мовою, видавці зобов'язані видавати державною мовою не менше половини усіх виданих упродовж року книжкових видань. Це стосується і книгарень, з 16 липня частка книжок у книгарнях повинна бути не менше 50%.

Кремінь додав, що у 2020 році у своїй загальній сукупності 117 державних та комунальних театрів в 15 областях України здійснювали показ вистав лише державною мовою, і тільки в частині областей покази вистав відбувалися як державною, так і іншою мовою. Загалом, за його словами, у 2020 році 78% усіх показів вистав, а це близько 14 000 показів здійснювалися українською мовою. І тільки близько 4 000 таких показів іншою мовою.

16 липня 2021 року набирають чинності частини друга- шоста, восьма статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якою унормовано застосування державної мови у сфері культури.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року. За матеріалами Укрінформ.