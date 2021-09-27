YouTube дозволив у режимі тестування завантажувати відео без підключення до інтернету

YouTube запустив тестування функції завантаження відео. Протестувати цю опцію зможуть користувачі, які оформили підписку YouTube Premium. Для участі в експерименті потрібно подати заявку до 19 жовтня.

Перед участю в бета-тестуванні перевірте, щоб на вашому комп'ютері був встановлений сумісний браузер - Google Chrome, Opera або Edge. Учасники тестування отримають кнопку для скачування відеороликів з YouTube, яка після натискання завантажує відео в розділ "Завантаження". Список завантажених файлів користувачі зможуть переглянути в браузері.

Ця функція скачування відео з YouTube буде працювати поки що в тестовому режимі. Коли Google зробить її загальнодоступною, стане відомо пізніше. Поки що багато користувачі скачують відео за допомогою сторонніх сервісів, таких як SaveFromNet і інші.

Крім того, у користувачів смартфонів Xiaomi з'явилася функція прослуховування Youtube із заблокованим екраном. Щоб їй скористатися, потрібно в меню управління програми встановити позначку навпроти Youtube, потім натиснути на "Відтворювати звук коли екран вимкнений". Навіть при заблокованому телефоні Xiaomi звук буде відтворюватися.