Зеленський підписав закон, що забезпечує незалежність Нацради ТРМ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" No1556-IX, який Верховна Рада ухвалила 17 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті глави держави.

Документ запроваджує дієвий механізм призначення і звільнення членів Нацради, оскільки попередня процедура не забезпечувала принцип незалежності діяльності державного регулятора.

Для більш прозорого призначення членів Нацради президент може створити конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів за своєю квотою та призначити їх своїм указом. Також змінюється порядок і збільшується з двох до шести місяців термін, упродовж якого Верховна Рада призначає членів Нацради за своєю квотою.

Крім того, документ уточнює вимоги про статус членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення, зокрема щодо терміну проживання в Україні, кваліфікації, володіння державною мовою. Також розширюється перелік обставин, які унеможливлюють призначення особи членом Нацради. У законі також визначаються питання забезпечення та організації роботи Нацради, оплати праці її членів та дострокового припинення їх повноважень.

Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування.