Зеленський – про заяву Суспільного: Не зовсім розумію, до чого тут я та ОП

Президент Володимир Зеленський вважає "хайпом" заяву ведучої програми "Зворотний відлік" на Суспільному щодо контролю з боку Офісу Президента присутності народних депутатів від "Слуги народу" в ефірах телеканалів та запевняє, що жодних таких списків ОП не узгоджує.

Про це він заявив під час робочої поїздки на Черкащину, повідомляє Укрінформ.

"Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс Президента, ну, я розумію, що це хайп", – відповів Зеленський на запитання щодо заяви Барчук і додав: "Ми нічого не узгоджуємо, ніяких списків. Тим більше пані, про яку сказали, тим більше телеканалу Суспільний, це суспільне телебачення".

Водночас Президент зауважив, що народні депутати є вільними людьми й самі вирішують питання своєї присутності на тих чи інших ефірах.

"Але, якщо потрібно, щоби я звернувся до голови фракції "Слуга народу" пана Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов'язково повинні ходити до цієї пані, то я можу звернутися. Якщо він скаже, що так можна у них, якщо такі правила, що вони обов'язково, як солдати, повинні до вас приходити – Ok", – зазначив Зеленський.

При цьому він висловив думку, що "у цілому дивно виглядає, що державне телебачення говорить про тиск з боку держави".

"Зараз говорять, … що я тисну на олігархів, називають, правда, великі бізнесмени, а я людина проста, тому можу прямо: я тисну на сьогодні вже на всіх – на олігархів я тисну, на бізнес, тепер пані Барчук. Якщо вона покаже, що я їй особисто щось говорив чи голова Офісу, тому що впливові люди в Офісі Президента у нас ті, що займаються комунікаційними речами, це голова Офісу. Якщо голова Офісу Андрій Єрмак коли-небудь чув ім’я, яке ви сказали, то тоді це інша справа, я обов’язково розберусь", - додав глава держави.

Як повідомлялося, у вівторок увечері у Фейсбуці з’явився допис ведучої програми "Зворотний відлік" Мирослави Барчук, в якому вона заявила, що "Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу", а також що "останнім часом ОП висуває редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах".

У Національній суспільній телерадіокомпанії України заявили, що вважають неприпустимим, коли представники будь-якої політичної сили намагаються прямо чи опосередковано впливати на формування складу учасників токшоу.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що у влади немає якогось особливого ставлення до Суспільного мовника, а втручання в роботу будь-яких редакцій є нонсенсом. Щодо того, які саме спікери бувають у тих чи інших ефірах, він запевнив, що для ОП важливо, щоб будь-яке представництво влади в програмах телеканалів було просто змістовним.