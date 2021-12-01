Зеленський: Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року проведе перепис населення

Україна на початку 2023 року планує провести перепис населення у співпраці з компанією Apple.

"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple у лютому 2023 року", - повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням.

Він наголосив, що метою цифровізації країни є можливість для українців отримувати 100% державних послуг онлайн без черг і корупції.

Як повідомлялося, 30 листопада було підписано Меморандум про взаєморозуміння України та Apple. З української сторони документ підписав віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а від компанії Apple Inc. – директор із взаємодії з органами держвлади країн та регіонів Марк Леннон. За матеріалами Інтерфакс-Україна