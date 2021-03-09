Зеленський: Українські телеканали мають збільшувати обсяги якісного контенту

Українські телеканали мають збільшувати обсяги якісного контенту, який сприятиме створенню позитивного іміджу України у світі.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм", повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент зазначив, що сьогодні українські медіагрупи не приділяють достатньо уваги трансляції якісного контенту для закордонних глядачів.

"Я зустрічався з керівниками українських телевізійних груп. Ми домовлялися, що будемо поширювати інформацію про Україну. Є перші кроки. Я вважаю, вони дуже слабкі", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що українське телебачення, зокрема "Суспільне", має виробляти контент для масового глядача, однак, за його словами, такого контенту дуже мало. "Нам потрібен контент, особливо на каналах, які фінансуються державою, які мають велике покриття. Цей контент має бачити вся Україна", - наголосив Зеленський.

Президент також нагадав, що ставив завдання перед міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком щодо реклами України. Він додав, що до цього необхідно залучати іноземні телеканали. "Витрачати таргетовано бюджетні гроші на пряму рекламу України, туризму, інформації - це ми повинні робити", - зазначив Президент.

Водночас глава держави поінформував, що Україна спільно з партнерами зі США та Великої Британії реалізує проєкт зі встановлення телевізійних веж на лінії розмежування на Донбасі, через які транслюватиметься сигнал українських телеканалів, зокрема й на окуповані території.

Як повідомлялося, державний телеканал "Дом" з 1 березня значно розширив своє мовлення як в Криму, так і на Донбасі.

Раніше у телеканалу "Дом" був тільки один передавач, який працював на Луганську область. Зараз на Луганську область працюють п'ять таких передавачів, на Донецьку - сім, а на Крим - шість. Загалом їх 18.

Телеканал "Дом" - державний цілодобовий розважально-інформаційний телеканал, що розпочав мовлення 1 березня 2020 року. Він створений для об'єктивного інформування українців, які опинилися в окупації, про ситуацію в Україні, світі та в їхніх тимчасово окупованих районах.