Зеленський ввів санкції проти російських хакерів з ГРУ

Україна наклала санкції на чотирьох росіян, які вважаються хакерами Головного розвідувального управління Росії. Відповідний указ сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

У списку санкцій опинилися Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков та Олег Сотніков. Цим громадянам на три роки заборонили в'їзд на територію України та заблокували їх активи.

Федеральне бюро розслідувань США вважає Серебрякова старшим офіцером ГРУ. На думку західних спецслужб, він брав участь в серії хакерських атак та, можливо, керував іншими хакерськими мобільними групами. Зокрема, його підозрюють в причетності до хакерської атаки в Ріо-де-Жанейро під час проведення Олімпійських ігор.

Моренця також називають офіцером ГРУ. ФБР вважає, що він відповідав за перевезення та підготовку обладнання для хакерських атак. Моренця підозрюють в участі в спробах злому Міжнародного олімпійського комітету, WADA та Організації із заборони хімічної зброї.

Сотніков та Мінін, яких також вважають офіцерами ГРУ, допомагали Серебрякову та Моренцю у спробі злому мережі Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі. У 2018 році їх затримали та вислали з Нідерландів.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року США звинуватили шістьох офіцерів ГРУ Росії у кібератаках по всьому світу.

Також у жовтні минулого року Євросоюз вирішив ввести санкції проти двох співробітників ГРУ Росії. Їх звинуватили у причетності до кібератак на німецький Бундестаг.

За матеріалами РБК-Україна.