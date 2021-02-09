Журналісти вдруге програли суд Портнову щодо оприлюднення персональних даних

Печерський районний суд Києва вже вдруге підтримав сторону адвоката та чиновника часів Януковича Андрія Портнова у справі щодо програми "Схеми". Водій редакції, особисті дані якого Портнов поширив у мережі, має виплатити адвокату понад 57 тис. грн. Про це повідомляє "Радіо Свобода.

На засіданні 9 лютого Печерський райсуд Києва відмовив водію "Схем" Сергію Іщенку в задоволенні позову про захист права на приватність і відхилив його прохання зобов'язати Портнова видалити його персональні дані з публічного простору: паспортні дані, домашню адресу і т.д.

Окрім того, суд зобов'язав Іщенка виплатити Андрію Портнову 57,5 тис. грн витрат на адвокатів.

За словами адвокатки водія, Оксани Максименюк, після публікації повного тексту рішення його будуть оскаржувати.

"Цим рішенням держава в особі суду вдруге визнала законним поширення персональних даних. Фактично, судом проігноровано Конституцію України та закон "Про захист персональних даних". Закон каже, що таке поширення є незаконним", - заявила адвокатка.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Печерський райсуд відмовив у задоволенні позову й іншому водію редакції, персональні дані якого поширив Портнов. Судді фактично дозволили Портнову зберігати ці дані публічними та постановили стягнути з водія "Схем" витрати Портнова на адвокатів розміром 52,5 тис. грн. Апеляційний суд Києва це рішення підтримав.

У листопаді 2019 року Портнов виклав у своєму Telegram-каналі персональні дані водіїв знімальної групи "Схем", які допомагали журналісту Михайлові Ткачу в підготовці розслідувань. Зокрема Портнов опублікував захищену законом інформацію: повні паспортні дані та домашню адресу водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання.

Окрім цього, як пише "Радіо Свобода", Портнов пригрозив, що опублікує персональну інформацію всієї редакції "Схем", і заявив про "аналіз приватного життя та ненав'язливий супровід у темний час доби" для журналістів.