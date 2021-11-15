Звільнена команда Kyiv Post запускає нове медіа

Звільнена команда видання Kyiv Post запускає новий проєкт, який очолить колишня заступниця головного редактора Ольга Руденко. Про це йдеться на сайті Save the Kyiv Post.

"Ми переходимо до запуску нового засобу масової інформації з 30 колишніми співробітниками Kyiv Post, щоб продовжити свою спадщину... Ми раді повідомити, що Ольга Руденко, колишній заступник головного редактора Kyiv Post, яка присвятила бренду 10 років, очолить нашу редакційну команду. Вона візьме на себе роль головного редактора нового видання", - йдеться у повідомленні.

За бізнес-аспекти нового проєкту відповідатиме медіа-консалтингова компанія Jnomics Media. Поки ЗМІ перебуває у стадії розробки журналісти запускають інформаційний бюлетень із розсилкою новин.

8 листопада 2021 року, власник англомовної газети Kyiv Post Аднан Ківан оголосив про припинення роботи видання з 8 листопада та запуск незабаром україномовної версії газети. При цьому колектив англомовної Kyiv Post заявив, що власник таким чином "позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів".

Головред Української правди Севгіль Мусаєва заявляла, що закриття Kyiv Post пов'язане з тиском ОП на Ківану, в ОП цю інформацію заперечують.

Власник Kyiv Post Аднан Ківан також стверджує, що Офіс президента не тиснув ні на нього самого, ні на видання. За матеріалами LIGA.Бізнес