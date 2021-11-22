Звільнені журналісти Kyiv Post створили нове англомовне медіа Kyiv Independent

Звільнені журналісти редакції Kyiv Post створили нове англомовне медіа Kyiv Independent. Про це журналісти повідомили на Facebook сторінці Save Kyiv Post.

"Ми - це колишня редакція Kyiv Post, 30 журналістів та редакторів, звільнених власником видання за відстоювання редакційної незалежності. Ми запускаємо The Kyiv Independent, тому що Україні потрібна якісна англомовна журналістика", - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на Facebook:головні бізнес-новини

Нове медіа має намір, зокрема, займатися журналістськими розслідуваннями, "...щоб притягнути до відповідальності тих, хто при владі".

У реакції запевняють, що за нею не стоять багаті власники чи олігархи.

The Kyiv Independent розраховує насамперед на грошову підтримку з боку читачів та донорів, а незабаром - на комерційну діяльність. За матеріалами LIGA.Бізнес