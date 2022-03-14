Фейсбук заборонив заклики до смерті путіна та лукашенка

Компанія Meta, яка є власницею мережі "Фейсбук", змінює правила модерування контенту і забороняє дописи з побажаннями смерті президенту рф володимиру путіну та очільнику білорусі олександру лукашенку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист працівникам Meta Platforms, підписаний президентом відділу зовнішніх зв'язків Ніком Клеґом, передає Укрінформ.

"Ми звужуємо фокус, щоби прояснити в наших вказівках (для модераторів контенту - ред.), що ми не будемо заохочувати й терпіти заклики до насильства проти росіян загалом... Ми також не дозволяємо заклики до вбивства глави держави. Тому, щоби усунути неоднозначність щодо нашого ставлення, ми звужуємо наші правила, щоби чітко прояснити, що ми не підтримуємо на наших платформах заклики до вбивства глави держави", - йдеться у листі.

Наголошується, що оскільки ситуація в Україні стрімко змінюється, компанія намагається "думати про наслідки" і постійно переглядає свої правила з огляду на розвиток подій.

Як повідомлялося, раніше Reuters писало, що Meta тимчасово дозволить користувачам соцмереж "Фейсбук" та "Інстаграм" у деяких країнах закликати до насильства проти росіян і російських військових через вторгнення в Україну.

24 лютого російський президент путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.