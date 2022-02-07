Meta розглядає можливість припинення роботи Facebook та Instagram у Європі - ЗМІ

Компанія Meta Марка Цукерберга розглядає можливість припинення роботи своїх соціальних мереж Facebook та Instagram у Європі, повідомляє Mashable з посиланням на звіт компанії для Комісії з цінних паперів та бірж США. Причина полягає у суперечці через місце зберігання даних користувачів з ЄС.

Так, у звіті описується сценарій, за якого компанія припинить функціонування Facebook та Instagram у Європі. "Йдеться про європейські правила використання даних, які не дозволяють Meta зберігати дані європейців на американських серверах", - пише видання.

Meta заявила про те, що можливість обробляти дані користувачів між країнами є вирішальною для її бізнесу як у плані роботи, так і для таргетування реклами. "Європейські закони, спрямовані на захист конфіденційності шляхом зберігання даних користувачів у межах юрисдикції ЄС, зробили попередні системи недійсними. Оскільки Meta не змогла укласти нові угоди про обмін даними, вона погрожує піти з континенту разом з Facebook та Instagram", - пише Mashable.

"Якщо ми не можемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо, або всередині них, або якщо нам заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати послуги, спосіб, яким ми надаємо послуги, або нашу здатність таргетувати рекламу", - йдеться у звіті Meta.

Водночас у компанії зазначили, що сподіваються на досягнення нових домовленостей у 2022 році. Якщо ж цього не станеться, "ймовірно, ми не зможемо пропонувати низку наших найважливіших продуктів та послуг, включаючи Facebook та Instagram, у Європі".

Нагадаємо, минулого тижня Марк Цукерберг втратив 29 мільярдів доларів за день. Це сталося після падіння акцій компанії Meta, яка за день втратила 200 мільярдів доларів вартості.

Причиною зниження вартості Meta називають зменшення щоденної кількості активних користувачів Facebook. Так, у Північній Америці, де компанія найбільше заробляє на рекламі, кількість щоденних користувачів скоротилася на мільйон. За матеріалами ZN.ua