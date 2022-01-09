США готові обговорити з РФ розміщення ракет і масштаби навчань у Європі - Блінкен

США відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет і військові навчання в Європі під час переговорів з Росією по Україні, які мають відбутися на цьому тижні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише ABC news.

"Є заходи щодо зміцнення довіри, є заходи щодо зниження ризику, і всі вони, якщо будуть здійснюватися на взаємній основі, я думаю, можуть дійсно знизити напруженість і розв'язати проблеми", - сказав Блінкен.

Він висловив надію, що, можливо, вдасться "усунути будь-які законні побоювання, які можуть виникнути у Росії".

Наприклад, за словами Блінкена, "можуть бути підстави для продовження" Договору про ракети середньої і меншої дальності з Росією, з якого вийшла адміністрація Трампа і в порушенні якого США звинувачують Росію.

"Так само є домовленості про розміщення звичайних озброєнь в Європі, про такі речі, як масштаб навчань, які, якщо їх будуть дотримуватися на взаємній основі, тобто Росія виконає свої зобов'язання, які вона неодноразово порушувала, є підстави для зниження напруженості, забезпечення більшої прозорості, створення більшої довіри, і все це усунуло б занепокоєність, яку нібито відчуває Росія", - сказав Блінкен.

10 січня дипломати США і Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн і зростання напруженості навколо України.

12 січня в Брюсселі відбудеться засідання Ради Росія - НАТО і 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання. За матеріалами УНІАН