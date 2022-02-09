Телеканал "НАШ" найближчим часом можуть закрити - ЗМІ

Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 лютого, провів закриту нараду із секретарем РНБО Олексієм Даниловим та співробітниками Офісу президента, на якій дав вказівку знайти факти чи умови, щоб закрити телеканал "НАШ" найближчим часом. Про це пишуть ЗМІ, а також інформацію підтверджує і джерело в ОП, передає УНН.

За даними ЗМІ, президент України, попри свої передвиборчі обіцянки не втручатися у роботу журналістів, перейшов у активну фазу протистояння із телеканалом "НАШ". Після тижневої блокади офісу телеканалу націоналістами на чолі з Євгеном Карасем та Сергієм Стерненком, Зеленський вирішив закрити канал президентським підписом під рішенням РНБО.

Як повідомляють джерела, протистояння Офісу президента з телеканалом "НАШ" може бути пов'язане з можливими достроковими виборами до Верховної Ради після початку імплементації Мінських угод щодо Донбасу. На думку медіа- експертів, закриття "НАШого" практично залишить південно-східний фланг української політики без медіа-освітлення, що дасть додаткові шанси партії "Слуга народу" набрати більшу кількість голосів на Південному Сході України.

Своєю чергою Голова Верховної Ради та депутат від "Слуг народу" Руслан Стефанчук у понеділок 7 лютого, у коментарі журналістам заявив, що РНБО поки не розглядала запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ".

На відміну від більшості українських медіаресурсів, телеканал "НАШ" не належить олігархам або політикам. Телеканал "НАШ" перебуває у власності трудового колективу.