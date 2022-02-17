Twitter блокуватиме "тролів" і ненависників

Twitter розширить функцію Safety Mode. Сервіс мікроблогінгу буде тимчасово блокувати акаунти, які відправляють ненависницькі висловлювання або "небажані" коментарі іншим користувачам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Нововведення стане доступним на території США, Канади, Британії, Австралії, Нової Зеландії та Ірландії.

Також стане доступною і функція Proactive Safety Mode. Вона буде автоматично виявляти потенційно небезпечні відповіді й пропонувати включити Safety Mode.

Нововведення можна буде включити в налаштуваннях, після чого система автоматично оцінить зміст твіту і відносини між користувачем і його співрозмовником. Акаунти за якими стежать люди - блокуватися не будуть.

Twitter також планує і вдосконалити Safety Mode після збору даних про те, наскільки режим безпеки був корисний.

Instagram тим часом ввів функцію Private Story Likes. Завдяки їй користувачі можуть лайкати чужі історії без відправки особистого повідомлення.

Також видання розповідало і про нововведення, яке отримало назву "Зроби перерву".