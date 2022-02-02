У Києві пікетували канал "Наш" з вимогою його закриття

У Києві 1 лютого під телеканалом "Наш" пройшла акція протесту з вимогою його закриття та запровадження санкцій щодо власника Євгена Мураєва, повідомляє Цензор.Нет.

Учасники вимагали звинуватили телеканал в антиукраїнській пропаганді в інтересах РФ. Вони наклеїли символіку армії РФ на банер телеканалу "Наш", створили біля входу символічний блокпост, облили вхід до каналу червоною фарбою.

В заході взяли участь члени націоналістичних рухів: "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", "Правий сектор", "Нацкорпус", "Традиція та порядок".

Як повідомляє Big Kyiv, учасники акції запалили фаєри, а також намалювали фарбою написи біля входу на телеканал: "Де санкції?", "Ганьба", "Сепари" тощо. Також активісти поклали біля входу мішки, назвавши це "барикадою від російських інформаційних військ".

Акцію прокоментував Євген Мураєв, повідомляє канал "Наш". "Це не прояв демократичності нашої країни, а прояв імпотентності влади. На очах всієї країни відбувається кримінальне правопорушення. При цьому поліція, яка зобов'язана запобігати правопорушенням, абсолютно не втручається, щоб нікого не провокувати", - сказав він.

Раніше медіа повідомляли, що на 2 лютого активіст Сергій Стерненко організовує акцію з вимогою застосувати санкції проти Євгенія Мураєва та його телеканалу "Наш".

27 січня "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що Служба безпеки України готує документи для внесення до санкційного списку телеканалу "Наш".

24 січня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що, щойно від уповноважених органів надійде звернення стосовно запровадження санкцій щодо телеканалу "Наш", РНБО терміново розгляне це питання, а поки що таких звернень немає. За матеріалами imi.org.ua