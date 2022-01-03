Український журналіст Цимбалюк поїхав з Росії - не хоче ставати заручником Кремля

Український журналіст Роман Цимбалюк ("УНІАН"), який понад десять років працював у Москві, поїхав з Росії через тиск з боку правоохоронних органів країни-агресора. Минулого місяця на Цимбалюка завели "справу" нібито за розпалювання ворожнечі, журналіста викликали на допит у місцеву прокуратуру.

В інтерв'ю hromadske Цимбалюк розповів, що протягом останніх двох місяців фактично "всі топові фігури російських інформаційних військ" пророкували йому проблеми. Невдоволення російської влади викликали проукраїнські висловлювання журналіста.

"Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", - зазначив він.

Поки що невідомо, чи існує справа проти журналіста взагалі. Однак сам він та його адвокат серйозно ставляться до таких викликів і публікацій у провладних росЗМІ, оскільки є загроза оголошення Цимбалюка у розшук Інтерполу.

"Замість мене прийшов (на допит - ред.) мій адвокат, а прокурори чомусь на цю "стрілку" не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягнути", - підсумував журналіст. За матеріалами ZN.ua