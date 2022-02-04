YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший незалежний"

YouTube у ніч проти 4 лютого заблокував сторінки телеканалів UkrLive та "Перший незалежний". Вони належать соратнику нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Нестору Шуфричу.

Про це йдеться на сайті "Першого незалежного" вранці у п'ятницю, 4 лютого.

Так, на каналах це назвали "актом цензури" і повідомили, що змінили адресу мовлення в YouTube.

"Фактично з одного боку українська влада в 2021 році незаконно закрила п'ять телевізійних каналів, які її критикували. З іншого боку - американська корпорація YouTube намагається позбавити українських глядачів можливості знати правду. Ми вважаємо ці дії цензурою", - заявили на каналах.

Канал "Перший незалежний" почав мовлення після того, як 2 лютого 2021 року Зеленський увів санкції проти каналів з оточення того ж Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Нардеп Шуфрич придбав левову частку телеканалу Медведчука "Перший незалежний", а 1 листопада 2021 року - канал UkrLive, на частоті якого транслюється телеканал "Перший незалежний".