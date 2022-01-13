Журналіст "4 каналу" Дроздов розповів про нові "стандарти" свободи слова від Банкової

Журналіст "4 каналу" Остап Дроздов розповів, що нове керівництво одразу почало втручатися у редакційну політику та висунуло перелік "заборонених" для висвітлення тем. Наприкінці грудня власником каналу став народний депутат Олексій Ковальов ("Слуга народу").

"Я мав суто спортивний іронічний інтерес, скільки ж протриває дія Меморандуму про невтручання в редакційну політику. Повідомляю: 1 день. Рівно 1 день", - пише Дроздов у Facebook.

За словами журналіста, нові менеджери планують відмовитися від проукраїнського порядку на користь просування нарративів "об'єднання".

"Зі знанням справи повідомляю, що процес блокування всього категорично- українського курують ті самі "медіаменеджери", які недавно створювали холдинг для (Віктора) Медведчука і регіонала (Вадима) Столара, - пише він.

Дроздов також навів перелік тем, які стають табуйованими. Під заборону потрапили усі «чутливі» для президента Володимира Зеленського теми на кшталт офшорів та «Вагнергейту», діяльність голови його Офісу тощо. Дозволяється виключно нейтральна критика «всенародного лідера».

«Ось так виглядає провладне ЗМІ», - підсумовує Дроздов, який вирішив піти з каналу.

За матеріалами ZN.ua