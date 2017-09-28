Бразильский футболист Марлос получил украинское гражданство

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства 29-летнему бразильскому полузащитнику "Шахтера" Марлосу, сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источник в Федерации футбола Украины.

В то же время, пишет издание, в Администрации президента подтверждают, что есть позитивное решение о предоставлении Марлосу гражданства, однако информацию о непосредственно указе в АП не подтвердили и не опровергли.

По данным ФФУ, в настоящее время идет процесс предоставления гражданства жене и детям футболиста.

Отметим, что предоставление гражданства Украины даст возможность бразильцу выступать за национальную сборную.

Как известно, 29-летний хавбек играет в Украине с 2012 года. Свои выступления в УПЛ он начал в 2012 году за "Металлист", а в 2014 году подписал контракт с донецким "Шахтером".

По материалам InfoResist.org