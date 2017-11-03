"Динамо" взяло реванш у "Янг Бойз" и вышло в плей-офф Лиги Европы

Киевское "Динамо" обыграло на выезде со счетом 1:0 швейцарский "Янг Бойз" и досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Единственный гол в этой встрече на 70-й минуте забил полузащитник украинской команды Виталий Буяльский.

19 октября эти команды сыграли в Киеве вничью 2:2.

После этой победы "Динамо" обеспечило себе выход в 1/16 финала Лиги Европы, поскольку уверенно лидирует в группе В после 4 туров с 10 набранными очками. На втором месте сербский "Партизан" с 5 очками, у "Янг Бойз" – 3 очка и у албанского "Скендербеу" – 2.

Кроме того, динамовцы взяли реванш у соперника, который в августе выбил их из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Летом "Динамо" выиграло первый матч у "Янг Бойз" на своем поле со счетом 3:1, но проиграло в Берне 0:2 и прекратило борьбу в ЛЧ.

А в прошлом сезоне 2016-2017 годов "Янг Бойз" выбили из третьего квалификационного раунда ЛЧ донецкий "Шахтер".