Коломойский отказался от финансирования "Днепра"

Владелец "Днепра" Игорь Коломойский дал понять, что "Днепр" может рассчитывать только на собственные заработки, пишет "Чемпион".

Бизнесмен, владелец ФК "Днепр" Игорь Коломойский больше не собирается финансировать клуб.

Об этом пишет издание "Чемпион" со ссылкой на источник в руководстве "Днепра".

По словам собеседника, Коломойский дал понять, что "Днепр" может рассчитывать только на собственные заработки.

Издание отмечает, что Коломойский может кому-то передать клуб, но шансов на это мало из-за больших долгов "Днепра" перед УЕФА, бывшими и нынешними футболистами и тренерами, а также работниками клуба. Если этого не произойдет, пишет "Чемпион", команда просуществует до лета.

"Днепр" в сезоне 2015/2016 занял третье место в Премьер-лиге, но не был допущен к еврокубкам из-за долгов перед бывшими сотрудниками клуба.

В июне 2016 года сообщалось, что команда прекращает свое существование из- за отсутствия финансирования. Коломойский тогда признал, что у клуба есть проблемы, но заверил, что о ликвидации речь не идет.

В ноябре гендиректор "Днепра" Андрей Стеценко заверил, что у Коломойского есть план по спасению команды.