ООН приняла резолюцию о перемирии на время Олимпиады

Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии. Как сообщил официальный сайт Международного олимпийского комитета, перемирие начинается за неделю до Олимпийских Игр и длится еще неделю после Паралимпиады.

По словам президента МОК Томаса Баха, гарантировать спортсменам безопасность во время Олимпийских Игр могут только государства-члены ООН. По его словам, консенсус о перемирии касается Южной Кореи и КНДР, а также будущих стран-хозяек Олимпиад - Японии, Франции, США и Китая.

Напомним, огонь Олимпийских игр 2018 года зажгли в Греции на стадионе Олимпик 24 октября. Игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан и стартуют 9 февраля 2018 года.