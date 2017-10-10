Украина не пробилась на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Украины по футболу не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В заключительном матче группового этапа отборочного турнира подопечные Андрея Шевченко проиграли в Киеве команде Хорватии со счетом 0:2.

На 62-й и 70-й минутах дважды забил нападающий хорватской сборной Андрей Крамарич.

В этом матче Украине нужна была только победа, которая давала право участия в стыковых матчах в ноябре.

Первое место в группе I заняла Исландия и она уже завоевала путевку на ЧМ-2018, Хорватия сыграет в матчах плей-офф отбора.