Украинца включили в символическую сборную чемпионата Испании

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля попал в символическую сборную 5- го тура Сегунды по версии издания Marca. Напомним, в поединке против "Химнастика" (1:3) Зозуля забил свой дебютный мяч за испанский клуб.

Этот гол стал для "Альбасете" первым в этом сезоне Сегунды. Сейчас команда после пяти туров с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице. Своим голом 27-летний Зозуля прервал свою сухую серию, которая длилась 16 месяцев и насчитывала 639 минут. Последний раз форвард забивал еще 29 мая 2016 года за сборную Украины в спарринге со сборной Румынии. По материалам Вести.ua