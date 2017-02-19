В апреле в Киеве стартует "Belanov Football League"
Об этом на своей странице в Facebook написал обладатель "Золотого мяча", один из величайших футболистов Украины всех времен Игорь Беланов.
В презентации турнира Игорь Иванович приглашает всех желающих принять участие в совершенно новом турнире невиданного размаха и масштаба. Более 70 команд поборятся за престижные награды и призовой фонд.
Ранее "Фраза" сообщала, что журнал France Football пересмотрел результаты выборов лучшего игрока планеты, начиная с 1956 года, когда была вручена первая премия, вплоть до 1995 года, когда "Золотой мяч" получили возможность выиграть футболисты с любого континента, а не только из Европы. Один из "Золотых мячей", в результате такого пересмотра, отобрали у бывшего игрока киевского "Динамо" Игоря Беланова.
ФРАЗА.ua