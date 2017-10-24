В Греции зажгли олимпийский огонь зимних Игр-2018

В Греции на стадионе "Олимпик" зажгли олимпийский огонь XXXIII Зимних Олимпийских игр, которые в 2018 году пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины. Первым факелоносцем стал греческий лыжник Апостолос Анджелис, который уже получил лицензию в Пхенчхан. Затем огонь был передан бывшему футболисту "Манчестер Юнайтед", бронзовому призеру Олимпийских игр-2012 корейскому футболисту Цзы Суну. Огонь будет путешествовать по Греции неделю, после чего 1 ноября он прибудет в Южную Корею. Там и будет дан старт национальной эстафете Олимпийского огня. Огонь пронесут через 17 городов и провинций Республики, а поучаствуют в марафоне 7,5 тысячи факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 км. 9 февраля олимпийский огонь будет зажжен в Пхенчхане во церемонии время открытия Игр-2018. До 25 февраля - даты завершения соревнований - пламя будет гореть на главной арене Олимпиады.

