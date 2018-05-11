Безопасность на финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве будут обеспечивать около 12 тысяч правоохранителей

Министерство внутренних дел Украины разрабатывает алгоритм действий по обеспечению публичной безопасности во время проведения финальных матчей женской и мужской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018, которые состоятся в Киеве 24 и 26 мая, правопорядок будут обеспечивать около 12 тысяч правоохранителей.

"На время проведения финального матча Лиги чемпионов планируется привлечь около 12 тысяч правоохранителей. Из них – 6 тысяч полицейских, 3 тысячи нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие подразделения", - цитирует пресс-служба МВД Украины первого заместителя министра Сергея Ярового в пятницу.

По словам С.Ярового, все органы системы МВД отрабатывают алгоритм действий по обеспечению публичной безопасности на время проведения матчей ЛЧ.

"Сегодня мы отрабатывает в аэропорту "Борисполь" мероприятия, связанные с финальным матчем Лиги чемпионов. Мы должны скоординировать свои действия с целью обеспечения публичного порядка и безопасности. Ряд мероприятий мы уже провели: это работа наших ситуационных центров, также мы проверили локации, где будут размещаться гости и команды", - отметил первый замминистра.

Кроме того, он подчеркнул важность усиления сотрудничества с международным бюро Интерпола.

С.Яровой заявил: "У нас не должно остаться никаких проблемных вопросов. Я хотел бы обратить внимание на работу нашего (Укрбюро – ИФ) Интерпола. Обязательно надо наладить коммуникацию с офицерами полиции, которые прибудут вместе с командами".

По его словам, основная нагрузка будет лежать на международном аэропорте "Борисполь", также иностранные гости будут прибывать в "Жуляны", аэропорты Харькова и Одессы.

По информации МВД, в целом ожидается прибытие более 20 тысяч болельщиков, участников и официальных делегаций, большинство из которых прибудут чартерными рейсами.

В свою очередь, директор Департамента охраны государственной границы Госпогранслужбы Юрий Гресько напомнил, что пограничный контроль прибывающих болельщиков будет проводиться на приоритетной основе.

Он также добавил, что планируется организовать пропуск болельщиков группами, а данные о тех, кто пересекает границу, будут проверяться по предварительно составленным спискам.