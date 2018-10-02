Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Братьев-боксеров Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев, сообщили на гала-вечере 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд - это рекорд всех, кто поддерживал братьев-Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны", - написал вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) проходит с 1 по 5 октября в Киеве. В столицу Украины прибыли мировые легенды бокса Леннокс Льюис, Эрик Моралес, Эвандер Холифилд и другой легендарный боксеры. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехало около 700 участников из 166 стран мира.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC, мэр Киева В.Кличко.