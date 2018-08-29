Еліна Світоліна перемогла Тетяну Марію і вийшла в третій раунд US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна у другому колі турніру Великого шолома US Open перемогла німкеню Тетяну Марію і вийшла в третій раунд змагання.

Світоліна почала матч з брейка, але тут же програла свою подачу. Втім, в третьому геймі Світоліна знову зробила брейк і зуміла розвинути перевагу - 3:1. Далі українка ще раз виграла подачу суперниці за рахунку 4:2, а потім і довела сет до перемоги - 6:2.

У другій партії Світоліна відразу взяла подачі суперниці і свою, повівши 2:0. Після цього тенісистки брали свої гейми, але при рахунку 5:3 українка знову зробила брейк, вигравши разом з ним сет і матч - 6:3.

Марія (Німеччина) - Світоліна (Україна) - 2:6, 3:6

У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею протистояння Ван Цян (Китай) - Ірина-Камелія Бегу (Румунія).

Раніше "Апостроф" повідомляв про те, як Світоліна перемогла Сачію Вікері в першому колі US Open.