Украинский защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Федорив объяснил, почему не повернулся к российскому флагу во время исполнения гимна РФ перед матчем 7-го тура чемпионата России в ФНЛ против "Сочи".

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"Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте", - приводит слова футболиста "РИА Новости".