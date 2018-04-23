Киев в 2019 году примет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу

Международная федерация воднолыжнго спорта и вейкбординга (IWWF) подтвердила проведение Чемпионата Европы и Африки по вейкбордингу в 2019 году в столице Украины Киеве, сообщил вице-президент Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины, президент инвестгруппы "ИНЭКО" Денис Копылов.

"Проведение чемпионата намечено на август следующего года. Точные даты планируется определить в течение ближайших недель", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Д.Копылов напомнил, что Киев впервые провел такой чемпионат с 22 по 26 августа 2012 года в районе Оболонской набережной, в нем приняли участие приняли 133 спортсмена из 19 стран, а Украина завоевала 1 золотую и 4 бронзовые медали.

По его словам, организаторами чемпионата в следующем году помимо национальной федерации выступают также УСКК "Україно" и Клуб Break Water.

В рамках подготовки к этому событию в 2018 году запланировано проведение в Киеве чемпионата Украины по вейкбордингу, первенства по водным лыжам и соревнования по вейксерфу.

Д.Копылов также отметил, что в 2020 году Украина примет еще одно международное воднолыжное соревнование – чемпионат мира по воднолыжному спорту среди студентов в Днепре.