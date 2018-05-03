Киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала ЛЧ

Цены в отелях Киева на время проведения финала Лиги чемпионов выросли в 3- 10 раз.

Киевские отели планируют солидно разбогатеть на финале Лиги чемпионов. Согласно сайту booking.com, цены на гостиницы с оценкой от 6 до 8 достигают 350 тысяч гривен/ночь.

Стоимость на проживание будут варьироваться в зависимости от расстояния до НСК Олимпийский. На невероятную наценку обратил внимание журналист Василий Конов в социальной сети Twitter. Он опубликовал скриншот, полученный от британских коллег - на нем цена за сутки в Киеве стартует от 52,5 тысяч гривен.

Напомним, в финале главного европейского клубного турнира сыграют Ливерпуль и мадридский Реал. Матч состоится 26 мая на стадионе НСК Олимпийский.