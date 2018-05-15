Министр иностранных дел Павел Климкин призвал граждан Украины не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу- 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - сказал он в эфире телеканала ATR.

Напомним, по данным ФИФА, по состоянию на апрель украинцы приобрели 4 140 билетов на ЧМ-2018 в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.