Манчестер Сити впервые проиграл в АПЛ в текущем сезоне

В рамках шестнадцатого тура АПЛ Манчестер Сити на выезде уступил Челси - 0:2.

Челси нанес поражение Манчестер Сити в 16-м туре чемпионата Англии. "Синие" одолели "горожан" благодаря голам от Нголо Канте и Давида Луиса.

Таким образом, Сити впервые проиграл в АПЛ в текущем сезоне. Беспроигрышная серия длилась на протяжении пятнадцати матчей: 13 побед и две ничьи.

Это означает, что Ливерпуль остается единственной командой в АПЛ, которая в текущем сезоне еще не проигрывала.

Победа над Манчестер Сити позволила "синим" подняться на третью строчку, а "горожане" опустились на вторую. По материалам Football.ua