Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне 2017-2018, по данным французского издания France Football.

Как сообщается, Л.Месси заработал в текущем сезоне EUR126 млн. Показатель включает в себя зарплату по контракту, а также премии и доходы от рекламы.

В этом сезоне Л.Месси уже выиграл с командой Кубок короля Испании и практически гарантировал себе победу в чемпионате страны. Однако "Барса" выбыла из самого престижного клубного турнира Европы, Лиги чемпионов, внезапно уступив по сумме двух матчей итальянской "Роме".

На втором месте среди самых высокооплачиваемых игроков идет форвард "Реала" Криштиану Роналду (EUR 94 млн), нападающий "ПСЖ" Неймар (EUR 81,5 млн), полузащитник "Реала" Гарет Бэйл (EUR 44 млн) и защитник "Барселоны" Жерар Пике (EUR 29 млн).

Среди тренеров больше всех заработал Жозе Моуринью, возглавляющий "Манчестер Юнайтед" (EUR 26 млн). Далее следуют Марчелло Липпи (сборная Китая, EUR 23 млн), Диего Симеоне ("Атлетико", EUR 22 млн), Зинедин Зидан ("Реал", EUR 21 млн) и Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", EUR 20 млн).