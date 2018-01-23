МОК не допустил к Олимпиаде-2018 ряд ведущих атлетов России

Международный олимпийский комитет (МОК) не внес в список приглашенных российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане ряд ведущих атлетов по нескольким видам спорта. Об этом сообщил вице-президент Олимпийский комитет России (ОКР) Станислав Поздняков, сообщается на сайте организации.

В частности, функционер назвал фамилии шорт-трекиста Виктора Анома, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Имена других лидеров сборной России пока не уточняются.

"Мы направляем в МОК официальный запрос касательно конкретных причин отсутствия лидеров сборных команд по ряду видов спорта. В соответствии с решениями исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов, однако при этом причины отказа должны быть разъяснены самим атлетам", - сказал Поздняков.

Виктор Ан - натурализованный кореец, является шестикратным олимпийским чемпионом. Антон Шипулин - лидер сборной России по биатлону. Сергей Устюгов является двукратным чемпионом мира прошлого года.

Напомним, ранее стало известно, что МОК принял решение сократить на 111 человек количество российских спортсменов, которые смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года.

В начале декабря 2017 года исполком МОК из-за допингового скандала вынес решение, согласно которому россияне смогут принять участие в Олимпиаде 2018 года только под нейтральным флагом и при соблюдении нескольких условий. Их отбором занимаются две специальные комиссии.

Окончательный состав российской делегации определится 28 января.